Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού στη Δραπετσώνα προχώρησαν χθες το βράδυ στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.), σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ο 25χρονος κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση ακολούθησε τη συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών από τις αρμόδιες Αρχές. Πραγματοποιήθηκε νόμιμη έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντα, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Η έρευνα στη Δραπετσώνα και ο σκύλος «ΤΟΜΠΥ»

Στην έρευνα συμμετείχε ο εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών του Λιμενικού Σώματος «ΤΟΜΠΥ». Η συνδρομή του συνέβαλε στον εντοπισμό των ουσιών και των αντικειμένων που κατασχέθηκαν από τον χώρο.

Οι Αρχές βρήκαν ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μεικτού βάρους 28,1 γραμμαρίων, καθώς και μία συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης μεικτού βάρους 2,28 γραμμαρίων.

Τι κατασχέθηκε από το σπίτι του 25χρονου

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν επίσης κενές νάιλον συσκευασίες, που φέρονται να προορίζονταν για τον επιμερισμό δόσεων, και ένα ρολό διάφανης μεμβράνης.

Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονταν μία ζυγαριά ακριβείας, δύο κούπες καφέ και ένα μαχαίρι κουζίνας, στα οποία εντοπίστηκαν υπολείμματα κοκαΐνης. Οι λιμενικές Αρχές κατέσχεσαν ακόμη έναν ηλεκτρονικό μετρητή χαρτονομισμάτων και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας που βρέθηκαν στον χώρο.

Την προανάκριση για την υπόθεση της σύλληψης 25χρονου στη Δραπετσώνα έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ