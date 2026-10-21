Αγγελίες εργασίας: Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου

Από την 1η Νοεμβρίου, όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να αναγράφουν στις αγγελίες εργασίας τον μισθό που προσφέρουν για κάθε θέση.

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν επίσης τη γνωστοποίηση των μπόνους, των επιδομάτων και των πρόσθετων παροχών, με στόχο την ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Τι πρέπει να αναφέρουν οι αγγελίες εργασίας

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνουν εξαρχής τους υποψήφιους εργαζόμενους για τις αποδοχές που προσφέρουν. Δεν αρκεί πλέον η αναγραφή μόνο του μισθού, ακόμη και αν ορισμένες εταιρείες ακολουθούσαν ήδη αυτή την πρακτική.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν τι προσφέρει μια θέση πριν επικοινωνήσουν με την επιχείρηση. Θα μπορούν, έτσι, να έχουν σαφέστερη εικόνα για τις συνολικές αποδοχές που προβλέπονται.

Τέλος στις ερωτήσεις για τον προηγούμενο μισθό

Οι νέες ρυθμίσεις αλλάζουν και τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι εργοδότες δεν θα επιτρέπεται να ρωτούν τους υποψηφίους πόσα χρήματα έπαιρναν στην προηγούμενη εργασία τους.

Στόχος είναι η νέα αμοιβή να μην καθορίζεται με βάση το μισθολογικό παρελθόν του εργαζομένου. Η προσφορά για τη θέση θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τους νέους κανόνες μισθολογικής διαφάνειας.

Τι δικαιούνται να ζητούν οι υποψήφιοι

Παράλληλα, οι υποψήφιοι αποκτούν το δικαίωμα να ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αποδοχές της θέσης που διεκδικούν.

Μπορούν επίσης να ζητούν στοιχεία για τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.