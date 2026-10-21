Ολοκληρώνεται σταδιακά το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Στην τελική φάση, βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, όπου συμμετέχουν μαθητές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, αλλά και εργαζόμενοι στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, σε επίπεδο πανελλαδικής κινητοποίησης σε πολλές πόλεις της χώρας.

Η πορεία έφτασε και έκανε στάση στην Πλατεία Συντάγματος, φωνάζοντας συνθήματα, αφού είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τα Προπύλαια.

Ο όγκος των διαδηλωτών, κατευθύνονται μέσω της οδού Πανεπιστημίου προς τα Προπύλαια, όπου και θα ολοκληρωθεί η κινητοποίηση.

Στις διαδηλώσεις, προστέθηκαν και φοιτητικοί σύλλογοι, οι οποίοι από το βράδυ της Τρίτης (20/10/2026), είχαν στήσει αντίσκηνα στο Σύνταγμα, με τις μαθητικές επιτροπές, καθώς και με τα απεργιακά μπλοκ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ), της ΟΛΜΕ, της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και της ΑΔΕΔΥ, η οποία πραγματοποιεί πανελλαδική στάση εργασίας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν, επίσης, η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), η οποία πραγματοποιεί 24ωρη απεργία, το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και συνεργαζόμενες οργανώσεις συνταξιούχων.

Στις διεκδικήσεις τους, βρίσκονται η άμεση αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια εκπαίδευση, η ουσιαστική στήριξη της φοιτητικής μέριμνας και στέγασης απέναντι στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, η κάλυψη των χιλιάδων οργανικών κενών σε εκπαιδευτικούς, η μονιμοποίηση των αναπληρωτών, καθώς και η διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών.