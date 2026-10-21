Μαγικές εικόνες στο Ομάν: Ροζ δελφίνια στην παραλία Καντάμπ

Μια ξεχωριστή εμπειρία βίωσαν οι λουόμενοι στην παραλία Καντάμπ, κοντά στη Μουσκάτ του Ομάν. Ροζ δελφίνια έκαναν την εμφάνισή τους στα νερά της περιοχής.

Οι εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν σε βίντεο, το οποίο γρήγορα εξαπλώθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χρήστες και στους φίλους της άγριας ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα θαλάσσια θηλαστικά προσέγγισαν την ακτή, κολυμπώντας σε μικρή απόσταση από την παραλία. Ο ασυνήθιστος χρωματισμός τους προκάλεσε εντυπωσιακή αντίθεση με τα γαλαζοπράσινα νερά του Ομάν.

Η εμφάνιση των ροζ δελφινιών είναι σπάνιο φαινόμενο και συμβάλει σημαντικά στην ανάδειξη της ποικιλίας θαλάσσιων ειδών στα νερά του Ομάν.

Γιατί τα δελφίνια έχουν ροζ χρώμα;

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ροζ ή ανοιχτόχρωμη εμφάνιση ορισμένων δελφινιών οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις φυσικές διαφοροποιήσεις στον χρωματισμό του δέρματος, τις συνθήκες φωτισμού, αλλά και την εμφάνιση αιμοφόρων αγγείων σε περιοχές όπου το δέρμα είναι λεπτότερο. Η μειωμένη μελάγχρωση μπορεί επίσης να επηρεάσει σημαντικά.

Το είδος των δελφινιών δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ούτε και η ακριβής αιτία της ασυνήθιστης απόχρωσής τους.