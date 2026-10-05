«Ανακαινίζω»: Πότε οι δικαιούχοι θα πάρουν την προκαταβολή

Οι δικαιούχοι του «Ανακαινίζω» θα μπορούν μέσα στον Οκτώβριο να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν προκαταβολή 50% της επιδότησης. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο «Σπίτι μου 3», που θα δώσει τη δυνατότητα σε περίπου 20.000 ακόμη πολίτες να αποκτήσουν κατοικία.

«Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ η επιδότηση

Η βασική υποχρέωση των δικαιούχων είναι να γίνει μια μικρή ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου.

Στο πρόγραμμα κατατέθηκαν περίπου 14.000 αιτήσεις για κλειστά σπίτια και 80.000 για ανοικτά. Η επιδότηση φτάνει έως το 95% και έως τις 36.000 ευρώ.

Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την αναβάθμιση της κατοικίας όπου ήδη μένει ο ιδιοκτήτης είτε για την ανακαίνιση ενός κλειστού ακινήτου, ώστε αυτό να διατεθεί στη συνέχεια προς ενοικίαση.

«Σπίτι μου 3»: Περίπου 20.000 νέοι δικαιούχοι

Μέσα από το «Σπίτι μου 3», περίπου 20.000 ακόμη πολίτες θα μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Το νέο πρόγραμμα θα έχει διευρυμένα όρια στην αξία των ακινήτων και των δανείων, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα αγοράς μεγαλύτερων κατοικιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα δύο πρώτα προγράμματα «Σπίτι μου» περίπου 20.000 πολίτες έχουν ήδη αποκτήσει κατοικία.

Κοινωνική Αντιπαροχή και δημόσια ακίνητα

Η αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων συχνά καθυστερεί λόγω περίπλοκων τίτλων ιδιοκτησίας. Μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής, δημόσια ακίνητα αξιοποιούνται με τη συμμετοχή ιδιωτών, ενώ μέρος των κατοικιών που δημιουργούνται προορίζεται για κοινωνική στέγαση.

Η πρώτη προκήρυξη αφορά ακίνητα στην Αθήνα και την Παιανία, με στόχο να αξιοποιηθεί δημόσια περιουσία που σήμερα παραμένει ανενεργή και να δημιουργηθούν περισσότερες κατοικίες για πολίτες που τις χρειάζονται.