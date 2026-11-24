Βίκυ Καγιά: Η κόρη της στην πασαρέλα του MadWalk
Η Μπιάνκα Κρασσά ανέδειξε δημιουργίες της μητέρας της
Η κόρη της Βίκυς Καγιά, Μπιάνκα, περπάτησε στην πασαρέλα του MadWalk 2026.
Η 11χρονη εντυπωσίασε στο fashion show, αναδεικνύοντας τη γνωστή συλλογή ρούχων της μητέρας της.
Η μικρή περπάτησε για πρώτη φορά σε πασαρέλα με άνεση και αυτοπεποίθηση, ακολουθώντας τα χνάρια του διάσημου μοντέλου.
Η Βίκυ Καγιά έζησε μια ξεχωριστή βραδιά, καθώς εκτός από τον ρόλο της παρουσιάστριας της διοργάνωσης, είχε την ευκαιρία να καμαρώσει την κόρη της σε ρόλο μοντέλου.
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