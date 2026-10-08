Αγορά ακινήτων: Ισχυρό ενδιαφέρον από ΗΠΑ και Ευρώπη

Ισχυρό το ενδιαφέρον για τα ελληνικά ακίνητα από το εξωτερικό.

Η διεθνής ζήτηση αυξήθηκε κατά 60,3% σε σχέση με το 2020 και πλέον αντιστοιχεί στο 20,3% της συνολικής ζήτησης για κατοικίες στην Ελλάδα, για το πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Στην κορυφή βρίσκονται οι ΗΠΑ, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική, Κυκλάδες, Καβάλα, Μεσσηνία και Δωδεκάνησα βρίσκονται στις δέκα δημοφιλέστερες περιοχές για αγοραστές από το εξωτερικό.

Τι αναζητούν Βρετανοί και Αμερικανοί

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την περίοδο 2024-2026 φαίνεται ότι το 44% των υποψήφιων αγοραστών εξοχικής κατοικίας που απευθύνθηκαν στην εταιρεία προερχόταν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις αγορές που ολοκληρώθηκαν, το ποσοστό ήταν 20%.

Η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ είναι οι σημαντικότερες αγορές εκτός ΕΕ, ενώ αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον από την Αυστραλία.

Οι Βρετανοί προτιμούν κυρίως τα νησιά του Ιονίου, που συγκεντρώνουν το 24% του ενδιαφέροντός τους. Αγοραστές από ΗΠΑ και Καναδά στρέφονται περισσότερο στην Κρήτη, με ποσοστό 28%, και ακολουθεί η ηπειρωτική Ελλάδα με 25%. Το Αιγαίο συγκεντρώνει 19% του ενδιαφέροντος τόσο από τη βρετανική όσο και από την αμερικανική αγορά.

Στα 1,8 δις. ευρώ τα στεγαστικά – Ανεβαίνουν τα ενοίκια

Την ίδια ώρα, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έφτασαν τα 1,8 δις. ευρώ στο πρώτο οκτάμηνο του 2026, αυξημένες κατά 34,9% σε σχέση με το 2025. Οι εκταμιεύσεις μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου» αυξήθηκαν κατά 54,6%.

Παρά την άνοδο, μόλις το 23% των αγοραπωλησιών κατοικιών στην Ελλάδα γίνεται με στεγαστικό δάνειο, έναντι 45% στην Ευρώπη.

Στην αγορά ενοικίων, η αύξηση πανελλαδικά έφτασε το 3,8% το 2026. Στην Αττική τα ενοίκια αυξήθηκαν 4,3%, στη Θεσσαλονίκη 3% και στην υπόλοιπη Ελλάδα 4%.

Πλέον, περισσότερες από 30 περιοχές έχουν μέσο ενοίκιο τουλάχιστον 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Κολωνάκι, Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και Σαντορίνη βρίσκονται στην κορυφή, με 14 ευρώ ανά τ.μ.

Η εικόνα της αγοράς παραμένει διπλή: η ζήτηση από το εξωτερικό και η στεγαστική χρηματοδότηση ενισχύονται, ενώ η περιορισμένη προσφορά οικονομικών κατοικιών συνεχίζει να πιέζει τα νοικοκυριά που αναζητούν προσιτή στέγη.