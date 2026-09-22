5 συλλήψεις για φορολογικές απάτες και λαθρεμπόριο

Πέντε μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Ανάμεσά τους είναι δύο διευθυντικά στελέχη. Η συνολική ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία, κατά περίπτωση, φέρονται να συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης, είτε προμηθεύοντάς την με προϊόντα εγκλήματος είτε προμηθευόμενα προϊόντα λαθρεμπορίας.

Οι «αχυράνθρωποι» και οι εικονικές εταιρείες

Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση είχε διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μέλη της ίδρυαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου στο όνομα «αχυράνθρωπων» και χρησιμοποιούσαν τα ΑΦΜ τους για εμπορικές συναλλαγές, με στόχο να μην καταβάλλεται ο ΦΠΑ στο Δημόσιο. Παράλληλα, ασφάλιζαν τα ίδια και συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ. Οι «αχυράνθρωποι» λάμβαναν, σύμφωνα με την έρευνα, από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα ή βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Η οργάνωση δημιουργούσε διαδοχικά νέες εταιρείες, ώστε να αποφεύγει τη συσσώρευση μεγάλων φορολογικών οφειλών στο ίδιο ΑΦΜ και να περιορίζει τον κίνδυνο εντοπισμού της.

Λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν έδρες εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καφέ και ηλεκτρονικών τσιγάρων που αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Τα ευρύματα της ΕΛ.ΑΣ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ζημία από μη καταβληθείσες φορολογικές επιβαρύνσεις και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ οι «αχυράνθρωποι» οφείλουν συνολικά 11 εκατ. ευρώ.

Από τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν 122 φιάλες λαθραίων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, laptop, 8.355 ευρώ, καθώς και εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.