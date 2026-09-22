Άνοιξαν οι ουρανοί στην Πάτρα

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν στη Νέα εθνική οδό Πατρών – Αθηνών,στο Μιντιλόγλι, ενώ στο κέντρο της πόλης το νερό έφτασε στις πόρτες των σπιτιών.

Στο νοσοκομείο “ο Άγιος Ανδρέας” νερά μπήκαν από την οροφή, σύμφωνα με καταγγελίες, και οι υπάλληλοι της καθαριότητας έτρεχαν να τοποθετήσουν κουβάδες και να μαζέψουν τα νερά.

Πηγή βίντεο: Facebook Npress , The best portal