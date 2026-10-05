Αυξημένη η κίνηση στην Αθήνα

Με σοβαρά προβλήματα ξεκινά η κίνηση το πρωί. Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματα, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο κέντρο της Αθήνας και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Στην Αθηνών-Κορίνθου/Λεωφόρο Αθηνών η κίνηση είναι αυξημένη στην έξοδο, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Σκαραμαγκά, αλλά και στην είσοδο. Προβλήματα καταγράφονται και στην Αθηνών-Λαμίας, τόσο από την Αθήνα έως τον κόμβο Καλυφτάκη στην έξοδο όσο και από τον κόμβο Καλυφτάκη προς την Αθήνα στην είσοδο.

Κηφισός και κέντρο της Αθήνας

Στον Κηφισό η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως τη Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη Λεωφόρο Θηβών.

Στο κέντρο και στους γύρω δρόμους οι οδηγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις. Προβλήματα καταγράφονται στη Μεσογείων, την Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη, τη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο, τη Βασιλίσσης Σοφίας και στα δύο ρεύματα, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Καλλιρρόης, τη Λεωφόρο Συγγρού στην άνοδο, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου και τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Καθυστερήσεις υπάρχουν κατά διαστήματα και στην Παραλιακή, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, από τα Πηγαδάκια έως τον Άλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά.