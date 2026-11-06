Η ευχή του Βασίλη Μπισμπίκη στη Δέσποινα Βανδή

Ο Βασίλης Μπισμπίκης ιδιαίτερα υποστηρικτικός στη Δέσποινα Βανδή, επέλεξε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τη σύντροφό του μέσα από το Instagram.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε σε story μια φωτογραφία της γνωστής τραγουδίστριας, η οποία εμφανίζεται με ασπρόμαυρο σύνολο, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Καλή επιτυχία ζωή μου».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-INSTAGRAM-bisbikis.vasilis

Η ανάρτηση Μπισμπίκη για τη Δέσποινα Βανδή

Η δημόσια ευχή του Βασίλη Μπισμπίκη έγινε πριν από την πρώτη κοινή εμφάνιση της Δέσποινας Βανδή και της Νατάσας Θεοδωρίδου. Η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να βρεθεί στη σκηνή μαζί με τη συνάδελφό της, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία τους για τη χειμερινή σεζόν.

Πηγή Φωτογραφιών: INSTAGRAM – bisbikis.vasilis