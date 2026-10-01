ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική Μέρα Δράσης σήμερα 1η Οκτωβρίου

Δύο συγκεντρώσεις εργαζομένων στον δημόσιο τομέα πραγματοποιούνται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Μέρας Δράσης που έχει ορίσει η ΑΔΕΔΥ.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες, τους ΟΤΑ, τα σχολεία και τα νοσοκομεία της χώρας.

Η πρώτη συγκέντρωση στις 10:00

Η πρώτη κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στις 10:00 έξω από το δημαρχείο Θερμαϊκού.

Στις 18:00 η δεύτερη συγκέντρωση

Στις 18:00, το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί νέα συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου. Τη συγκέντρωση διοργανώνουν η ΕΔΟΘ και η ΕΝΙΘ. Μετά την ολοκλήρωσή της, είναι πιθανό να ακολουθήσει και πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.