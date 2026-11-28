ΑΑΔΕ- Κατάσχεση 62 κιλών ακατέργαστης κάνναβης
Δύο συλλήψεις
Σημαντική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν και κατάσχεσαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο Τελωνείο Καστανέων, κατά τη διάρκεια ελέγχου σε δύο αυτοκίνητα με βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία οδηγούσαν Βούλγαροι υπήκοοι και είχαν προορισμό την Τουρκία.
Πρόκειται για 50 συσκευασίες, 22 στο πρώτο όχημα και 28 στο δεύτερο, με βάρος περίπου 1.250 γραμμαρίων η καθεμία, και με τη συνολική ποσότητα να υπολογίζεται στα 61,7 κιλά.
Οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες σε διάφορα σημεία των αυτοκινήτων, όπως στους χώρους των αποσκευών, στους κινητήρες και κάτω από τις ρεζέρβες.
Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Μεσημεριανό Δελτίο 28/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ28/11/2026 14:07
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