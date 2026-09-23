Άννα Βίσση: Οι φωτογραφίες από τις πρόβες για τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις και η καλλιτέχνης υπόσχεται πολλές εκπλήξεις για όσους βρεθούν το Σάββατο στο ΟΑΚΑ.

Η ίδια μοιράστηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στα social media τις πρώτες φωτογραφίες από τις πρόβες, δίνοντας μια εικόνα από όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στο στάδιο και όσα θα ζήσουν οι θαυμαστές της το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Ο Γιώργος Καπουτσίδης σε άλλο βίντεο εξηγεί τι πρέπει να κάνουν όσοι βρεθούν στο Ολυμπιακό Στάδιο