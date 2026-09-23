Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών

Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών.

Για αυτήν την τόσο σημαντική πράξη αλληλεγγύης, ο σύλλογος Όραμα Ελπίδας εδώ και 14 χρόνια παίζει καθοριστικό ρόλο, ώστε η χώρα μας αυτή τη στιγμή να βρίσκεται θεαματικά ψηλά στη διεθνή κατάταξη.