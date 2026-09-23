Παγκόσμια Ημέρα Δότη Μυελού των Οστών
Πρωτιά στη ζωή για το «όραμα ελπίδας»
Αισιόδοξα είναι τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν με αφορμή την παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών.
Για αυτήν την τόσο σημαντική πράξη αλληλεγγύης, ο σύλλογος Όραμα Ελπίδας εδώ και 14 χρόνια παίζει καθοριστικό ρόλο, ώστε η χώρα μας αυτή τη στιγμή να βρίσκεται θεαματικά ψηλά στη διεθνή κατάταξη.
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