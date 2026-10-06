57χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε χθες σε πτήση από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Ένας 57χρονος άνδρας άρχισε να αυνανίζεται μέσα στο αεροπλάνο, μπροστά στους επιβάτες, ενώ η πτήση βρισκόταν στον αέρα.

Έβαλε πορνογραφική ταινία στο κινητό

Σύμφωνα με το περιστατικό, ο 57χρονος φέρεται αρχικά να έβαλε πορνογραφική ταινία στο κινητό του τηλέφωνο.

Λίγο αργότερα, προχώρησε σε αυνανισμό μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου, μπροστά στους υπόλοιπους επιβάτες.

Συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Με την άφιξη της πτήσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο 57χρονος συνελήφθη.

Η σύλληψή του έγινε για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών.

Ο 57χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.