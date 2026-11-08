30χρονος έκλεψε φορητό υπολογιστή για να τον πουλήσει στο διαδίκτυο
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 30χρονος άνδρας ο οποίος, φέρεται να έκλεψε φορητό υπολογιστή και να επιχείρησε να τον πουλήσει στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα, ο 30χρονος, αφαίρεσε τον φορητό υπολογιστή απόσταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μαζί με άλλα αντικείμενα. Μάλιστα επιχείρησε με αγγελία στο διαδίκτυο να τον πουλήσει.
Ο άνδρας συνελήφθη χτες το μεσημέρι από δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. Ο υπολογιστής και τα προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη από το αυτοκίνητο του οποίου εκλάπησαν, επιστράφηκαν.
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