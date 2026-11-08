Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος με τις εταιρείες-«φαντάσματα»

Στον 3ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν τα μέλη του κυκλώματος που εμπλέκονται στην υπόθεση με τις εικονικές εταιρείες και τους εκατοντάδες «αχυρανθρώπους». Η δράση της οργάνωσης την τελευταία τριετία προκάλεσε χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Η εισαγγελική αρχή προχώρησε στη δίωξη των κατηγορουμένων για σωρεία κακουργημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η σύσταση, η διεύθυνση και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η κατ’ εξακολούθηση απάτη και πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με οικονομική ζημία άνω των 120.000 ευρώ (καθώς και η συνέργεια σε αυτήν), καθώς και το κατ’ επάγγελμα ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι συλληφθέντες θα παραμείνουν κρατούμενοι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε και έχει προγραμματιστεί να απολογηθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 18 άτομα που είχαν αρχικά προσαχθεί, δύο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς οι κατηγορίες τους αφορούσαν αποκλειστικά τον νόμο περί όπλων και η περίπτωσή τους εξετάζεται σε προκαταρκτικό στάδιο.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της πολύμηνης έρευνας που διεξήγαγαν η ΑΑΔΕ και η ομάδα ΔΕΟΣ, το δίκτυο είχε στήσει έναν τεράστιο μηχανισμό εικονικών επιχειρήσεων. Ο μηχανισμός αυτός περιλάμβανε 4.200 ΑΦΜ, 2.000 εταιρείες και περισσότερες από 700 επαγγελματικές έδρες, με κύριο αντικείμενο την εστίαση και τα νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες τοποθεσίες.

Μάλιστα, για να βρουν τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούσαν ως «αχυρανθρώπους», τα μέλη του κυκλώματος έφταναν στο σημείο να προσεγγίζουν ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Εκμεταλλευόμενοι την κατάστασή τους, τους έδιναν πενιχρά χρηματικά ποσά ώστε να υπογράψουν ως νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών-«φαντασμάτων», χωρίς οι ίδιοι να έχουν την παραμικρή ανάμειξη στη λειτουργία τους.