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Σαρωνικός: Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος μέλος πληρώματος

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/11/2026 23:11
Σαρωνικός: Νεκρός ανασύρθηκε 52χρονος μέλος πληρώματος
INTIME Φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία στον Σαρωνικό

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 52χρονος άνδρας, μέλος πληρώματος ιστιοφόρου, από την θαλάσσια περιοχή κοντά στις Φλέβες στον Σαρωνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ανασύρθηκε από την θάλασσα, με την βοήθεια μελών του πληρώματος ιστιοφόρου στο οποίο επέβαιναν. Στο σημείο έσπευσε πλοίο του Λιμενικού σώματος το οποίο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο λιμάνι της Βούλας. Από εκεί ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βούλας “Ασκληπειό”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Λιμενική Αρχή Βουλιαγμένης ενώ ο κυβερνήτης του ιστιοφόρου συνελήφθη.

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