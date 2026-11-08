Ένας νεκρός και 28 διασωθέντες αλλοδαποί νότια της Κρήτης

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και 28 αλλοδαποί διασώθηκαν σε επιχείρηση που στήθηκε στη θαλάσσια ζώνη νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη, υπό την καθοδήγηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η βάρκα στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από αεροσκάφος της Frontex, σε απόσταση έξι ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοδυτικά από τους Καλούς Λιμένες, σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Στην προσπάθεια εντοπισμού και βοήθειας πήραν μέρος ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ με σημαία Παναμά καθώς και ένα ρυμουλκό, τα οποία έπλεαν κοντά στο σημείο. Τα συγκεκριμένα σκάφη περισυνέλεξαν τους 28 επιζώντες, καθώς και τη σορό του άτυχου άνδρα.

Οι άνθρωποι που διασώθηκαν οδηγήθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Από αυτούς, δύο άτομα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη.