43ος αυθεντικός Μαραθώνιος: Εμβληματικά έργα του Βαγγέλη Παπαθανασίου στην Τελετή Έναρξης

Η ιστορική κληρονομιά της Μάχης του Μαραθώνα, το παγκόσμιο μουσικό έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου και η διαχρονική αξία του Μαραθωνίου ως συμβόλου της ανθρώπινης θέλησης, ενώθηκαν αρμονικά στην Τελετή Έναρξης του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο του Μαραθώνα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, με μαέστρο τον Γιώργο Αραβίδη και σε ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Τράμπα, χάρισε στο κοινό ένα συγκλονιστικό μουσικό αφιέρωμα στον πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής και κάτοχο βραβείου Όσκαρ, Βαγγέλη Παπαθανασίου. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΣΕΓΑΣ τίμησε φέτος τη σπουδαία καλλιτεχνική προσφορά και το έργο του μεγάλου δημιουργού.

Στη σχετική ανακοίνωσή του ο ΣΕΓΑΣ αναφέρει:

«Ο κορυφαίος μουσουργός Βαγγέλη Παπαθανασίου με το έργο του κατάφερε να ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας και να κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό. Η μουσική του, με τη μοναδική της ικανότητα να συνδέει το παρελθόν με το μέλλον, την ιστορία με το σύμπαν και τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, αποτέλεσε τον ιδανικό συνοδοιπόρο για την έναρξη της μεγαλύτερης γιορτής του δρομικού κινήματος στη χώρα.

Έξι εμβληματικές συνθέσεις του Βαγγέλη Παπαθανασίου συνεπήραν το κοινό της Τελετής. Τα έργα Mythodea – Movement 1, L’Enfant, Light and Shadow, Conquest of Paradise, Titans και Chariots of Fire είναι συνθέσεις που συνδέονται με την ιστορία του κινηματογράφου, την εξερεύνηση του Διαστήματος, την αρχαία ελληνική ιστορία και πάνω απ’ όλα με την ανθρώπινη υπέρβαση και στον αθλητισμό.

Σοφία Σακοράφα: «Ο Μαραθώνας είναι η παγκόσμια ταυτότητα της Ελλάδας»

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα καλωσόρισε μικρούς και μεγάλους στην Τελετή και τόνισε: «Πριν από 2,5 χιλιάδες χρόνια, άνθρωποι δεν δίστασαν να σταθούν απέναντι σε μια υπέρτερη δύναμη, υπερασπιζόμενοι κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ίδια τους τη ζωή: την ελευθερία. Η Μάχη του Μαραθώνα δεν ήταν απλώς μια μάχη. Ήταν μια νίκη που άλλαξε την πορεία της ιστορίας και απέδειξε ότι η δύναμη ενός λαού δεν μετριέται μόνο με τα όπλα του, αλλά κυρίως με τις αξίες του. Και αυτή η γη γέννησε έναν συμβολισμό, τον Μαραθώνιο, έναν δρόμο που ξεκινά από την ιστορία και φτάνει μέσα στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων. Έναν δρόμος που δεν έχει σύνορα, δεν έχει διακρίσεις.

Έναν δρόμο που διδάσκει ότι σημασία δεν έχει μόνο πόση δύναμη έχεις, αλλά πόση δύναμη έχεις να συνεχίσεις. Ως πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ αισθάνομαι σήμερα βαθιά συγκίνηση. Αλλά αισθάνομαι και μια πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί κουβαλάμε μια ιστορία, μια παράδοση και μια παρακαταθήκη που οφείλουμε να προστατεύσουμε για να την παραδώσουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατή στις επόμενες γενιές. Ο Μαραθώνας είναι η παγκόσμια ταυτότητα της Ελλάδας.

Και αυτή την ταυτότητα έχουμε χρέος να τη διατηρούμε ζωντανή, αυθεντική και περήφανη. Εδώ κάποιοι έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την ελευθερία. Σήμερα, εμείς έχουμε την τιμή να υπερασπιστούμε τις αξίες για τις οποίες αγωνίστηκαν εκείνοι.

Οι μεγάλοι αγώνες δεν τελειώνουν ποτέ. Αλλάζουν μορφή, αλλάζουν εποχές, αλλά οι αξίες παραμένουν αιώνιες. Και όσο υπάρχει άνθρωπος που θα ξεκινά από τον Μαραθώνα για να φτάσει στον Καλλιμάρμαρο, η Ελλάδα θα συνεχίζει να στέλνει σε ολόκληρο τον κόσμο το μήνυμά της: τη δύναμη της ιστορίας. Είναι μια ιστορία που δεν είναι κάτι που απλώς οφείλουμε να συνεχίσουμε. Είναι κάτι που έχουμε ευθύνη να συνεχίσουμε, και η ιστορία του Μαραθώνα δεν θα σταματήσει ποτέ να εμπνέει τους ανθρώπους».

O Δήμαρχος Μαραθώνος, Στέργιος Τσίρκας στο λόγο του εξήρε τη σημασία της ανθρώπινης υπέρβασης: «Σας καλωσορίζω, στον ιερό Τύμβο του Μαραθώνα, για την τελετή έναρξης και την Αφή της Φλόγας του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου δρόμου. Για να ανάψουμε ένα φως-παγκόσμιο σύμβολο, που ενώνει τους λαούς και στέλνει ένα διαχρονικό μήνυμα για την ελευθερία, την ειρήνη και τη σημασία που έχει η προσπάθεια να επιχειρούμε με τόλμη αυτό που μοιάζει αδύνατον. Τη σημασία που έχει να ξεπερνάμε τα όριά μας. Αυτό ακριβώς αποφασίσαμε ως δημοτική αρχή να κάνουμε: να ξεπεράσουμε τα όριά μας! Ξεκινήσαμε ως Δήμος Μαραθώνος μια επίσημη προσπάθεια και στην Ελλάδα και διεθνώς, προκειμένου αυτό το σπουδαίο κληροδότημα του τόπου μας στην ανθρωπότητα -ο Μαραθώνος Δρόμος- να παραμείνει, όπου κι αν διεξάγεται, συνδεδεμένος με τις υψηλές αξίες που εκπροσωπεί. Σήμερα, χάρη και στη διάθεση προσφοράς του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και της προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Σοφίας Σακοράφα, η παγκόσμια ομοσπονδία έχει αποφασίσει από το 2030 να αφιερώσει στον Μαραθώνιο δικό του παγκόσμιο πρωτάθλημα και σχεδιάζει ο νέος αυτός θεσμός να εγκαινιαστεί στην Αυθεντική Διαδρομή!».

Η Δήμητρα Παπασπύρου και ο Γρηγόρης Λαμπράκης πρώτοι λαμπαδηδρόμοι

Αμέσως μετά την Τελετή Έναρξης άρχισε η λαμπαδηδρομία του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με τιμώμενο πρόσωπο την Ελληνίδα μαραθωνοδρόμο Δήμητρα Παπασπύρου, η οποία κατείχε ταυτόχρονα τα πανελλήνια ρεκόρ στα 3.000 μ., 5.000 μ., 10.000 μ. και 3.000 μ. κλειστού στίβου. Δίπλα της, ως πρώτος λαμπαδηδρόμος ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο συνονόματος εγγονός του αείμνηστου βαλκανιονίκη του μήκους, πολιτικού, γιατρού και αγωνιστή έτρεξε για έκτη συνεχόμενη φορά στη λαμπαδηδρομία.

Οι δύο πρώτοι λαμπαδηδρόμοι ακολούθησαν τη διαδρομή προς την προτομή του Γρηγόρη Λαμπράκη, όπου πραγματοποιήθηκε ολιγόλεπτη στάση. Εκεί, οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στον αγωνιστή της Ειρήνης, στου οποίου τη μνήμη είναι αφιερωμένος ο Μαραθώνιος της Αθήνας,

Με τη συμμετοχή συλλόγων και νέων αθλητών

Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν αθλητές και εκπρόσωποι αθλητικών συλλόγων, σχολείων και φορέων, που έτρεξαν όλοι μαζί περνώντας το μήνυμα ότι ακόμα και στον Μαραθώνιο, που είναι βαθιά προσωπικός αγώνας, κανείς δεν είναι μόνος του.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία παιδιών του Γυμναστικού Συλλόγου Πάτμου «Στάδιον», τα οποία προσκλήθηκαν από τον ΣΕΓΑΣ και συμμετείχαν στη διαδρομή προς τον βωμό του Μαραθωνίου.

Τον βωμό άναψαν οι πρωταθλητές Γεωργία Δεσπολλάρη και Σωτήρης Γκαραγκάνης μαζί με την Νάνσυ Βέρρα (Chief Legal, Regulatory and Compliance Officer του Μέγα Χορηγού του ΑΜΑ ALLWYN).

Στη λαμπαδηδρομία συμμετείχαν επίσης ο Γυμναστικός Σύλλογος Ίκαρος Νέας Ιωνίας, ο Γυμναστικός Σύλλογος Χαλανδρίου, ο Α.Σ. Φειδιππίδης Μαραθώνα, το Λύκειο και το Γυμνάσιο Μαραθώνα, ο Τελμησσός Νέας Μάκρης – Μαραθώνα, το Α.Σ.Α.Ε.Δ., ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος Χολαργού, ο Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω Σουλίου, η Α.Ε. Μεσογείων Ραφήνας – Πικερμίου, ο «Μιλτιάδης Μαραθώνα» και ο Ο.Φ.Κ.Α. «Οδυσσέας» Αγίου Δημητρίου, καθώς και οι Αναστασία Αντωνοπούλου, Ευσταθία Κουρκουτσάκη, Χρύσα Εσμερλή και Ιάσονας Θανόπουλος.

Με την Τελετή Έναρξης και τη λαμπαδηδρομία, ο ΣΕΓΑΣ έδωσε και φέτος το εναρκτήριο σήμα για τη μεγάλη γιορτή του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές αξίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την ιστορία, τον πολιτισμό, την ειρήνη και την ανθρώπινη προσπάθεια».