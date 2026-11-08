Κηφισιά: 15χρονος χωρίς δίπλωμα οδηγούσε με 187 χλμ./ώρα στην Αθηνών–Λαμίας

Η μητέρα του συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ένας 15χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς άδεια οδήγησης με ταχύτητα 187 χιλιομέτρων την ώρα. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος, που έχει γεννηθεί το 2011, βρισκόταν πίσω από το τιμόνι οχήματος στις 01:40. Αστυνομικοί τον εντόπισαν στο 23ο χιλιόμετρο της Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Κηφισιάς, και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης.

Η ταχύτητα του οχήματος καταγράφηκε στα 187 χλμ./ώρα. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου για επικίνδυνη οδήγηση.

Η σύλλψη της μητέρας και η δικογραφία

Στην υπόθεση εμπλέκεται και η μητέρα του ανηλίκου, η οποία έχει γεννηθεί το 1984. Συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας ανέλαβε το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων.