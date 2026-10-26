Στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς

“Άλμα” έξι θέσεων για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς από αυτή την εβδομάδα βρίσκεται πλέον στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που δημοσιοποίησε η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Ο 27χρονος τενίστας έχει 1.430 βαθμούς και πλησιάζει στο μεγάλο στόχο του για φέτος. Συγκεκριμένα, ο αθλητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους πρώτους «32» του πρώτου Grand Slam του 2027, του Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.

Μία σημαντική στιγμή βιώνει και ο Στέφανος Σακελλαρίδης, ο οποίος σημείωσε νέο προσωπικό ρεκόρ. Ο αθλητής κατάφερε να ανέβει μια ακόμη θέση και στο Νο 132 του κόσμου. Στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, με τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα.