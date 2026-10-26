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Super League: “Καθάρισε” το ματς με τον Ατρόμητο ο Άρης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
26/10/2026 12:44
Super League: “Καθάρισε” το ματς με τον Ατρόμητο ο Άρης
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Ο Άρης νίκησε με 3-1 τον Ατρόμητο για την 8η αγωνιστική της Super League.

Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τρία γκολ μέσα σε 27 λεπτά και πήραν ισχυρό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος ισοφάρισε προσωρινά, αλλά δεν κατάφερε να επιστρέψει στο παιχνίδι.

Γκολ από τα πρώτα λεπτά και προβάδισμα για τον Άρη 

Ο Άρης άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Μετά από συνεργασία των Γκαρέ και Μπρούμα σε εκτέλεση κόρνερ, ο Φαμπιάνο βρέθηκε ανενόχλητος στην καρδιά της άμυνας και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Ο Ατρόμητος αντέδρασε γρήγορα. Στο 9ο λεπτό, ο Τσούμπερ οργάνωσε την αντεπίθεση και έδωσε την μπάλα στον Σερζίνιο, ο οποίος με σουτ ισοφάρισε σε 1-1.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Στο 23’, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε δύσκολα το σουτ του Καντεβέρε, όμως ο Κουαμέ με κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στον Άρη, κάνοντας το 2-1.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 27’, ο Πετρίς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ από πολύ κλειστή γωνία για το 3-1. Ο Άρης βρήκε και τέταρτο γκολ στο 38’ με τον Γκαρέ, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR για χέρι.

Ο Ατρόμητος πίεσε, αλλά δεν άλλαξε το σκορ 

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός άλλαξε. Το παιχνίδι έγινε πιο ισορροπημένο, ενώ οι δύο προπονητές προχώρησαν σε αρκετές αλλαγές για να φρεσκάρουν τις ομάδες τους.

Ο Ατρόμητος προςπάθησε να μειώσει τη διαφορά και να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα. Οι Τσούμπερ και Ράτσιτς δημιούργησαν τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να βρουν δίχτυα.

Ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο και δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να ανατρέψουν την κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες του Ατρόμητου μέχρι το τελευταίο λεπτό και τις καθυστερήσεις, το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα, δίνοντας τη νίκη στους γηπεδούχους.

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