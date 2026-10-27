Χάρι Κέιν:Kατέκτησε τη «Χρυσή Μπάλα» για το 2026

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα για το 2026, στην τελετή απονομής του βραβείου του France Football.

Ο Άγγλος επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έγινε έτσι και ο πρώτος Άγγλος που κατακτά το βραβείο, μετά τον Μάικλ Όουεν το μακρινό 2001. Στα 33 του χρόνια, ο έμπειρος στράικερ έφθασε σε μία σπουδαία επιτυχία, μετά από μία απίθανη σεζόν με τους “Βαυαρούς” στην Bundesliga, αλλά και με την Eθνική Αγγλίας στο Μουντιάλ της Αμερικής.

Συνολικά, ο Χάρι Κέιν πέτυχε 73 γκολ σε 65 αγώνες τη σεζόν 2025-26 και κατέκτησε το πρωτάθλημα Γερμανίας με την Μπάγερν Μονάχου, ενώ οδήγησε την εθνική Αγγλίας μέχρι τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 ως αρχηγός της ομάδας.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας

1956: Στάνλεϊ Μάθιους (Αγγλία – Μπλάκπουλ)

1957: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1958: Ραϊμόν Κοπά (Γαλλία – Ρεάλ)

1959: Αλφρέδο Ντι Στέφανο (Ισπανία/Αργεντινή – Ρεάλ)

1960: Λουίς Σουάρεθ (Ισπανία – Μπαρτσελόνα)

1961: Ομάρ Σίβορι (Ιταλία/Αργεντινή – Γιουβέντους)

1962: Γιόζεφ Μάζοπουστ (Τσεχοσλοβακία – Ντούκλα Πράγας)

1963: Λεβ Γιασίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Μόσχας)

1964: Ντένις Λόου (Σκωτία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1965: Εουσέμπιο (Πορτογαλία – Μπενφίκα)

1966: Μπόμπι Τσάρλτον (Αγγλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1967: Φλόριαν Άλμπερτ (Ουγγαρία – Φερεντσβάρος)

1968: Τζορτζ Μπεστ (Βόρειος Ιρλανδία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

1969: Τζάνι Ριβέρα (Ιταλία – Μίλαν)

1970: Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1971: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ)

1972: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1973: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Άγιαξ/Μπαρτσελόνα)

1974: Γιόχαν Κρόιφ (Ολλανδία – Μπαρτσελόνα)

1975: Όλεγκ Μπλαχίν (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1976: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία – Μπάγερν)

1977: Άλαν Σίμονσεν (Δανία – Γκλάντμπαχ)

1978: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1979: Κέβιν Κίγκαν (Αγγλία – Αμβούργο)

1980: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1981: Καρλ-Χάιντς Ρουμενίγκε (Γερμανία – Μπάγερν)

1982: Πάολο Ρόσι (Ιταλία – Γιουβέντους)

1983: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1984: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1985: Μισέλ Πλατινί (Γαλλία – Γιουβέντους)

1986: Ιγκόρ Μπελάνοφ (Σοβιετική Ένωση – Ντινάμο Κιέβου)

1987: Ρουντ Γκούλιτ (Ολλανδία – Αϊντχόφεν/Μίλαν)

1988: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1989: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1990: Λόταρ Ματέους (Γερμανία – Ίντερ)

1991: Ζαν-Πιερ Παπέν (Γαλλία – Μαρσέιγ)

1992: Μάρκο Φαν Μπάστεν (Ολλανδία – Μίλαν)

1993: Ρομπέρτο Μπάτζο (Ιταλία – Γιουβέντους)

1994: Χρίστο Στόιτσκοφ (Βουλγαρία – Μπαρτσελόνα)

1995: Ζορζ Γουεά (Λιβερία – Παρί/Μίλαν)

1996: Ματίας Ζάμερ (Γερμανία – Ντόρτμουντ)

1997: Ρονάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα/Ίντερ)

1998: Ζινεντίν Ζιντάν (Γαλλία – Γιουβέντους)

1999: Ριβάλντο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2000: Λουίς Φίγκο (Πορτογαλία – Μπαρτσελόνα/Ρεάλ)

2001: Μάικλ Όουεν (Αγγλία – Λίβερπουλ)

2002: Ρονάλντο (Βραζιλία – Ρεάλ)

2003: Πάβελ Νέντβεντ (Τσεχία – Γιουβέντους)

2004: Αντρέι Σεβτσένκο (Ουκρανία – Μίλαν)

2005: Ροναλντίνιο (Βραζιλία – Μπαρτσελόνα)

2006: Φάμπιο Καναβάρο (Ιταλία – Γιουβέντους/Ρεάλ)

2007: Κακά (Βραζιλία – Μίλαν)

2008: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ)

2009: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2010: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2011: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2012: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2013: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2014: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2015: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2016: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2017: Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία – Ρεάλ)

2018: Λούκα Μόντριτς (Κροατία – Ρεάλ)

2019: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα)

2020: – (Covid-19)

2021: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Μπαρτσελόνα/Παρί)

2022: Καρίμ Μπενζεμά (Γαλλία – Ρεάλ)

2023: Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή – Παρί / Ίντερ Μαϊάμι)

2024: Ρόδρι (Ισπανία – Σίτι)

2025: Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία – Παρί)

2026: Χάρι Κέιν (Αγγλία – Μπάγερν Μονάχου)