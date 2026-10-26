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Υπόθεση στημένων στο μπάσκετ: Ένας προφυλακιστέος, δύο σε κατ’ οίκον περιορισμό

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
26/10/2026 23:09
Υπόθεση στημένων στο μπάσκετ: Ένας προφυλακιστέος, δύο σε κατ’ οίκον περιορισμό

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων μπάσκετ, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι κατηγορουμένων.

Ένας κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ δύο ακόμη τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Παράλληλα, τους απαγορεύτηκε η ενασχόληση με το μπάσκετ.

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Είχαν προηγηθεί τρεις προφυλακίσεις στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, φερόμενες δωροδοκίες και παρεμβάσεις με στόχο τη χειραγώγηση αγώνων.

Όλοι οι κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Η υπόθεση συνεχίζεται πλέον στη δικαστική οδό.

 

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