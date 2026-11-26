Ο Γιάννης με την μητέρα του στα νέα του ΄΄λημέρια΄΄

Ο Γιάννης με την μητέρα του στα νέα του ΄΄λημέρια΄΄ Veronica Adetokunbo

Ένα ξεχωριστό βίντεο κατέγραψε η μητέρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Νέα Υόρκη. Περπατώντας στην βροχερή Νέα Υόρκη μαζί με τον γιό της απολαμβάνουν την βόλτα τους.

Το χαμόγελο συνοδεύει την βόλτα τους δείχνοτας να ζούν το κάθε δευτερόλεπτο . Ο Γιάννης ήδη έχει κερδίσει τους φιλάθλους στην νέα του ομάδα, όπου τους έχει οδηγήσει σε σημαντικές νίκες.

Απο την πρώτη στιγμή η μητέρα του Γιάννη είναι στο πλευρό του σε κάθε του επιλογή και σε κάθε του νέο βήμα. Και αυτός δεν χάνει ευκαιρία να της δείξει την αγάπη του και τον σεβασμό του.

΄΄Πίσω από κάθε μεγάλο πρωταθλητή βρίσκεται η αγάπη, η θυσία και η αδιάκοπη πίστη μιας μητέρας΄΄ γράφουν οι ακολουθοί της στα social media .