Μόνο τα χρώματα της φανέλας ήταν το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να σκόραρε με το που ξεκίνησε το παιχνίδι όμως η συνέχεια ήταν ….εφιαλτική .

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικός. Η ομάδα του Ιμανόλ ήξερε τι ήθελε με 30.000 κόσμου να την κρατάνε στον ΄΄αφρό ΄΄ είχε παραταχθεί πολύ ωραία στο γήπεδο και κάνοντας ένα πολύ καλό ματς τακτικά. Η Μίλαν είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά χωρίς να έχει ουσία στο παιχνίδι της. Ο Σα με τον Φρόιλερ λειτουργούσαν εξαιρετικά στη μεσαία γραμμή και ο Πιρόλα έκανε το ματς της ζωής του.

Το ονειρικό πρώτο ημίχρονο έγινε …εφιάλτης

Το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε ο Ολυμπιακός από το κόρνερ και την κεφαλιά του Πιρόλα ήταν απόλυτα δίκαιο και θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα η ομάδα του Πειραιά με τον Ιταλό που αστόχησε από πλεονεκτική θέση μέσα από την περιοχή. Οι ποδοσφαιριστές του Ιμανόλ ανταποκρίνονταν στο σύστημα και στις απαιτήσεις του αγώνα. Τα όπλα της Μίλαν είχαν απενεργοποιηθεί και την χτυπούσε με τη δύναμη της που είναι οι κόντρα επιθέσεις. Το ματς το πήγαινε έτσι όπως ήθελε ο Ολυμπιακός και ακόμα καλύτερα όταν στο ξεκίνημα του β’ μέρους ήρθε το γκολ του Ζότα Σίλβα για το 2-0.

Μια αντεπίθεση πλήγωσε νωρίς τους ερευθρόλευκους με τον Χάτσινσον να κάνει το 2-1 κόντρα στη ροή του αγώνα.Και εκεί ήρθε η …παράδοση . Οι παίκτες της Μίλαν κυριάρχησαν σε όλες τις γραμμές και σε 15 λεπτά να ανατρέπουν το 2-0 και στο τέλος να έχουν κάνει το 2-4 .