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Στημένοι αγώνες μπάσκετ – Αμφισβητεί μάρτυρες και κατηγορητήριο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
27/10/2026 20:24

Περισσότερες από 10 ώρες, διήρκεσαν οι απολογίες των τελευταίων κατηγορουμένων, στην υπόθεση των στημένων αγώνων, στο μπάσκετ.

Η διεθνής διαιτήτρια και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, τέθηκαν σε κατ οικον περιορισμό, με βραχιολάκι. Τους απαγορεύτηκε κάθε ενασχόληση, με το μπάσκετ.

Στις 20 Δεκεμβρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές για τη νέα διοίκηση της Ελληνικής ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

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