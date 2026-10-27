Μπενφίκα: Ανατροπή με Παυλίδη στην έδρα της Σάντα Κλάρα

Η Μπενφίκα νίκησε με 2-1 τη Σάντα Κλάρα εκτός έδρας, με τον Βαγγέλη Παυλίδη και τον Πρεστιάνι να υπογράφουν την ανατροπή.

Ο Έλληνας επιθετικός ισοφάρισε στο 62ο λεπτό με το 9ο γκολ του στο πρωτάθλημα, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Πρεστιάνι πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Η αναμέτρηση ολοκλήρωσε την 9η αγωνιστική της Primeira Liga.

Τα γκολ που έφεραν την ανατροπή

Η Σάντα Κλάρα δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της απέναντι στην Μπενφίκα. Ο Παυλίδης βρήκε δίχτυα στο 62’, φτάνοντας τα εννέα γκολ στο πρωτάθλημα και φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Στο 68’, ο Πρεστιάνι έκανε το 2-1 και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη. Ο 20χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναμέτρησης, έφτασε τα έξι γκολ στο πρωτάθλημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μπενφίκα έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Σάντα Κλάρα και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, πίσω από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Η βαθμολογία μετά από εννέα αγώνες

Η Πόρτο βρίσκεται στην κορυφή με 27 βαθμούς, ενώ η Μπενφίκα ακολουθεί με 22. Στην Τρίτη θέση είναι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με 18 βαθμούς, όσους έχει και η Σάντα Κλάρα.