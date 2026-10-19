Χάντμπολ: Ο ΠΑΟΚ “διέλυσε” την Μπόρατς με 38-19

Με νίκη 38-19 επί της Μπόρατς στο κλειστό της Μίκρας, ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του EHF European Cup ανδρών στο χάντμπολ.

Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη κυριάρχησε στην αναμέτρηση και απέκτησε προβάδισμα 19 τερμάτων ενόψει της ρεβάνς στη Βοσνία, στις 24 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Ο ΠΑΟΚ πήρε από νωρίς τον έλεγχο

Οι Θεσσαλονικείς μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλαν τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά. Διατήρησαν σταθερά το προβάδισμα και αύξησαν σταδιακά τη διαφορά, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη απέναντι στη βοσνιακή ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 17-12. Στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του και ξέφυγε στο σκορ, φτάνοντας στο τελικό 38-19.

Πρώτος σκόρερ για τον «Δικέφαλο του Βορρά» ήταν ο Γιασίν, ο οποίος πέτυχε 10 γκολ. Ακολούθησε ο Μπόσνιακ με επτά τέρματα, ενώ ο Φεράς σημείωσε έξι και ο Σίνα πέντε.

Η ρεβάνς στη Βοσνία και ο στόχος της πρόκρισης

Με το +19 από την πρώτη αναμέτρηση, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει του δεύτερου αγώνα.

Στόχος της ομάδας του Μπάμπη Ανανιάδη είναι να διαχειριστεί το προβάδισμά της και να εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup.