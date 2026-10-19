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Almaty Open: Πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
19/10/2026 14:41
Almaty Open: Πρεμιέρα για τον Τσιτσιπά
PHOTO / AP- Vera-Nieuwenhuis

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα αύριο το πρωί στο Almaty Open, όπου θα έρθει αντιμέτωπος τον Αμερικανό Αλεξάντερ Κοβάσεβιτς.

Οι δύο τενίστες έχουν ξανασυναντηθεί στο παρελθόν με ίσο αριθμό νικών. Η πρώτη φορά ήταν στα προημιτελικά του Los Cambos το 2024 όπου ο Έλληνας τενίστας είχε επικρατήσει με 2-0 σετ. Η επόμενη και πιο πρόσφατη συνάντησή τους ήταν στους 16 του Winston-Salem, με τον Κοβάσεβιτς να επικρατεί με 2-0 σετ.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας στοχεύει να φτάσει μέχρι το τέλος στο τουρνουά του Καζακστάν και να ανέβει σε καλύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη. 

Ο αγώνας τους θα είναι το δεύτερο ματς του κεντρικού κορτ της ημέρας και αναμένεται να αρχίσει μετά τις 11:00.

Tο πρόγραμμα ξεκινάει ο αγώνας του Τέρενς Ατμάν με τον Ρίνκι Χιτζικάρα.

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