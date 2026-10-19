Champions League: Κανονικά το Παρί Σεν Ζερμέν – Μπαρτσελόνα παρά την ένταση στη Γαλλία

Κανονικά θα διεξαχθεί αύριο, η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα στο Παρίσι, παρά τις πρόσφατες ταραχές και τις διαδηλώσεις στη Γαλλία.

Τη διαβεβαίωση έδωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνύ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση αναβολής του αγώνα για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η σέντρα στο Parc des Princes έχει προγραμματιστεί για τις 22:00, ώρα Ελλάδας.

Οι γαλλικές αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ προβλέπεται ζώνη αποκλεισμού γύρω από το γήπεδο. Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, η αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί χαμηλού κινδύνου.

Καθυστέρηση στην αποστολή της Μπαρτσελόνα

Πρόβλημα προέκυψε, πάντως, στη μετακίνηση των Καταλανών. Η πυκνή ομίχλη στο αεροδρόμιο «Σαρλ ντε Γκολ» καθυστέρησε την αναχώρηση της αποστολής προς τη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ζοάν Λαπόρτα, επρόκειτο να αναχωρήσει στις 11:30 ώρα Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, χωρίς προγραμματισμένη αναβολή παραμένει και η αναμέτρηση της Λιλ με τη Γαλατασαράι, παρά τα επεισόδια που έχουν καταγραφεί και στην περιοχή της Λιλ.