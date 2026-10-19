Παναθηναϊκός: Κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο βόλεϊ
Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο βόλεϊ Ανδρών, νικώντας τον Φλοίσβο με 3-0 σετ στον χθεσινό τελικό, στο κλειστό του Μαρκόπουλου.
Οι «πράσινοι» χρειάστηκαν μόλις 84 λεπτά για να σηκώσουν το τρόπαιο για τρίτη φορά στην ιστορία τους. Ο Ράσμους Νίλσεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς πέτυχε 15 πόντους και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.
Ο Παναθηναϊκός πήρε τον έλεγχο από το πρώτο σετ
Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου μπήκε δυνατά στον τελικό και δεν άφησε τον Φλοίσβο να διεκδικήσει ουσιαστικά το πρώτο σετ. Με προβάδισμα 19-14, οι «πράσινοι» έφτασαν στο 25-21 και έκαναν το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.
Στη συνέχεια, ο Παναθηναϊκός ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Περιόρισε τις επιθετικές επιλογές του αντιπάλου και κυριάρχησε στο δεύτερο σετ, το οποίο κατέκτησε με 25-15.
Ο Νίλσεν οδήγησε τους «πράσινους» στον τίτλο
Ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ. Με αποτελεσματικό σερβίς και σταθερή υποδοχή, ξέφυγε με 20-11 και έφτασε χωρίς δυσκολία στο τελικό 25-15, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με καθαρή νίκη.
Ο Ράσμους Νίλσεν ξεχώρισε με 15 πόντους, εκ των οποίων οι τέσσερις προήλθαν από άσους, και κέρδισε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Ο Φλοίσβος προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στην οργανωμένη λειτουργία του Παναθηναϊκού.
Η τρίτη κατάκτηση του Σούπερ Καπ
Αυτή ήταν η όγδοη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τελικό Σούπερ Καπ και η Τρίτη φορά που κατέκτησε το τρόπαιο. Οι προηγούμενες επιτυχίες του συλλόγου στη διοργάνωση ήρθαν το 2006 και το 2022.
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