Βραζιλία: “Σύρραξη” σε τελικό γυναικών μετά από έντονο καυγά

Άγρια σύγκρουση με γροθιές και κλωτσιές σημειώθηκε στον τελικό του πρωταθλήματος Νέων Γυναικών Κ20 του Σάο Πάολο, στη Βραζιλία, ανάμεσα στη Φεροβιάρια και την Κορίνθιανς.

Αφορμή στάθηκε μια κλωτσιά στο 76ο λεπτό, ενώ η Φεροβιάρια προηγούνταν με 2-0. Το επεισόδιο οδήγησε σε αποβολές, ενώ οι δύο ομάδες ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν σε νομικές και πειθαρχικές ενέργειες.

Όλα ξεκίνησαν όταν η παίκτρια της Φεροβιάρια, Μίγκα, δέχθηκε φάουλ από την Γκάμπι Ζόρντι της Κορίνθιανς. Η πρώτη απάντησε με κλωτσιά και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οι δύο αθλήτριες άρχισαν να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Η διαιτητής Τζέσικα Απαρεσίντα Μιλάν προσπάθησε να τις χωρίσει, χωρίς αποτέλεσμα. Στη συμπλοκή μπήκε και τρίτη παίκτρια της Κορίνθιανς, η οποία δέχθηκε γροθιά από τη Μίγκα και έπεσε στο χορτάρι, παραμένοντας ακίνητη.

Για το επεισόδιο αποβλήθηκαν η Μίγκα, η προπονήτρια της Κορίνθιανς, Τζούλια Πασέρο, καθώς και η παίκτρια της ομάδας Έμι, που βρισκόταν στον πάγκο. Η αναμέτρηση διακόπηκε για έξι λεπτά και στη συνέχεια συνεχίστηκε κανονικά.

Η Φεροβιάρια πήρε τελικά τη νίκη με 2-0, με δύο γκολ της Γκάμπι Πους, και κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά τον τίτλο. Μάλιστα, ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα αήττητη, με απολογισμό 15 νίκες και μία ισοπαλία.

Η Κορίνθιανς προαναγγέλλει μήνυση

Μετά τη λήξη του αγώνα, η Κορίνθιανς καταδίκασε τις επιθέσεις που αποδίδει στην παίκτρια της Φεροβιάρια, Άνα Κάρλα Βιτόρια Βιάνα Λίμα, γνωστή ως Μίγκα.

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε απαράδεκτη κάθε μορφή βίας στον αθλητισμό και γνωστοποίησε ότι θα καταθέσει μήνυση, ενώ θα υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Σάο Πάολο (FPF), ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Πηγή Βίντεο: X – BARRAS DEL MUNDO