Πατέρας Ντόρσεϊ : «Υπάρχουν πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν»

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η φημολογία γύρω από το ενδεχόμενο αποχώρησης του Τζον Κόντσαρ από τον Ολυμπιακό, παρότι η παρουσία του στην ομάδα είναι ακόμη πολύ πρόσφατη.

Το συγκεκριμένο θέμα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους φίλους των «ερυθρόλευκων», με τις αντιδράσεις να μεταφέρονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε όσους τοποθετήθηκαν δημόσια ήταν και ο Τζέριντ Ντόρσεϊ, πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ.«Πάντα υπάρχουν δύο πλευρές. Υπάρχει έλεγχος της αφήγησης. Υπάρχουν πολλά πράγματα που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Η αλήθεια πάντα θα περνάει απαρατήρητη από έναν φανατικό. Σκεφτείτε με το δικό σας μυαλό!!!»γράφει με νόημα. Οι αναρτήσεις στα social media βρίσκονται κάτω απο ΄΄στενή΄΄ παρακολούθηση των φιλάθλων της ομάδας μετά τα γεγονότα και τις ααρτήσεις Ντορσεϊ τον τελευταίο μήνα.

Ο ίδιος, που συχνά εκφράζει τις απόψεις του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, απάντησε σε σχόλιο φίλου του Ολυμπιακού, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση ενδέχεται να μην αποτυπώνει όλες τις πτυχές της.