Ημέρα Εθνικής απόψε: Τα “φώτα” πέφτουν στο ματς με την Σερβία

Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει απόψε, στις 21:45, τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό για το τελευταίο παιχνίδι της στη φάση των ομίλων του Nations League, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση του Alpha.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε αλλαγές στην αποστολή, με τον Μπάμπη Κωστούλα να επιστρέφει στα πλάνα και τους Φώτη Ιωαννίδη και Δημήτρη Κουρμπέλη να μένουν εκτός.

Ο Κωστούλας είχε απουσιάσει από την προηγούμενη αναμέτρηση απέναντι στην Ολλανδία, όμως συμπεριλήφθηκε στην επιλογή του Σέρβου ομοσπονδιακού τεχνικού για τον αγώνα με τη Σερβία. Στην αποστολή επανέρχεται και ο Χρήστος Ζαφείρης, αφού εξέτισε την ποινή του.

Διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι ο Χρήστος Τζόλης. Το πρόβλημα που αντιμετώπισε στον αγώνα με την Ολλανδία δεν αποδείχθηκε σοβαρό και ο διεθνής ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην αποστολή για το ματς στο Πανθεσσαλικό.

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τη Σερβία

Στην αποστολή για το τελευταίο ματς των ομίλων του Nations League βρίσκονται οι Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Κουτσουπιάς, Μπακασέτας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Μασούρας, Τεττέη, Δουβίκας, Τζόλης, Παυλίδης, Κωστούλας και Καρέτσας.