Η Βασιλική Μιλλούση ανέβηκε στη δοκό με τις… κόρες της

Μια συγκινητική στιγμή κατά την οποία η αγαπημένη πρωταθλήτρια παρέδωσε τα σκήπτρα στη νέα γενιά… Στις κόρες της.

Ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό και το συνόδευσε με ένα τρυφερό κείμενο…

Κάποιες στιγμές έχουν έναν συμβολισμό που δύσκολα χωράει σε λέξεις… ❤️

Χθες, στο Gala της Γυμναστικής, ανέβηκα ξανά στη δοκό, αυτή τη φορά μαζί με τα κορίτσια μου.

Ήρθε η πιο συγκινητική στιγμή… Να τους παραδώσω τα σκήπτρα. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο συνέχειας, αλλά ως μια υπόσχεση πως η αγάπη για τη γυμναστική, το πάθος και τα όνειρα περνούν από γενιά σε γενιά.

Γιατί το πιο όμορφο μετάλλιο δεν είναι πάντα αυτό που κατακτάς εσύ, αλλά αυτό που βοηθάς την επόμενη γενιά να ονειρευτεί. ✨

Η γυμναστική συνεχίζεται… μέσα από τα δικά τους όνειρα! ❤️

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Πηγή βίντεο//TikTok/vasilikimillousi