Ολυμπιακός: Ξαφνική ανατροπή με τον Ντόρσεϊ

Τι συνέβη με τον Κόντσαρ και το μήνυμα με νόημα του πατέρα του

Παρέμβαση για την υπόθεση του Τζον Κόντσαρ έκανε ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, απαντώντας σε σχόλιο χρήστη στην πλατφόρμα X, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του Αμερικανού από τον Ολυμπιακό.

Ο πατέρας του γκαρντ των «ερυθρόλευκων» τοποθετήθηκε για όσα συμβαίνουν στην ομάδα, αφήνοντας αιχμές για όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Όλα έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του αφηγήματος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο κόσμος δεν γνωρίζει. Η αλήθεια δεν πρόκειται ποτέ να γίνει αντιληπτή από έναν φανατικό. Να σκέφτεσαι με το δικό σου μυαλό».

Η επιστροφή του Ντόρσεϊ στις προπονήσεις

Την ίδια ώρα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επέστρεψε την Παρασκευή στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού, δύο ημέρες νωρίτερα από τη λήξη της τιμωρίας του. Ο διεθνής γκαρντ είχε μείνει εκτός ομάδας για έναν μήνα, μετά από δημόσια τοποθέτησή του στα social media, με την οποία εξέφρασε με έντονο τρόπο τη δυσαρέσκειά του για τον χρόνο συμμετοχής του.

Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα αγωνιστεί άμεσα. Επειδή το προηγούμενο διάστημα ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα, χρειάζεται χρόνο για να αποκτήσει ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Έτσι, δεν αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα δύο επόμενα παιχνίδια με Άρη και Μακάμπι.

Παράλληλα, η παραμονή του μέχρι το τέλος της σεζόν δεν θεωρείται δεδομένη, καθώς εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο ανταλλαγής του με άλλον παίκτη της EuroLeague.

Ο Κόντσαρ σκέφτεται την επιστροφή στις ΗΠΑ

Αβέβαιο είναι και το μέλλον του Τζον Κόντσαρ. Ο 30χρονος Αμερικανός, που βρίσκεται στον Πειραιά από τις 22 Οκτωβρίου, φέρεται να εξετάζει σοβαρά την πρόωρη αποχώρησή του, καθώς δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στην πρώτη του εμπειρία εκτός NBA.

Ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής, το αγωνιστικό πλάνο του Μπαρτζώκα και οι αλλαγές στην καθημερινότητά του έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια στον ίδιο. Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσπαθεί να τον μεταπείσει, θεωρώντας πως ένας μήνας δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα.

Μέχρι στιγμής, ο Κόντσαρ έχει αγωνιστεί σε μόλις δύο παιχνίδια, απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα και Ντουμπάι BC. Σε συνολικά 34 λεπτά συμμετοχής δεν έχει πετύχει πόντο, μετρώντας δύο ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα μπλοκ.