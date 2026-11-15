Άρης – Ολυμπιακός 100-78: Ο «Kill-Bill» Σπανούλης «χτύπησε» και τους Πειραιώτες – Υποκλίθηκαν στο καυτό Παλέ

Σαν ΄΄Θεοί του Πολέμου΄΄ οι παίχτες του Βασίλη Σπανούλη κατέθεσαν ψυχή στο παρκέ αποδεικνύοντας ότι δίκαια έχουν προκαλέσει φόβο σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με πρωταγωνιστές τους Ντιμιτρίγεβιτς, Μόργκαν, Μπιρτς ο Άρης ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φτάνοντας τη διαφορά έως και στο +21. Κι έτσι ο Άρης ΄΄χτύπησε΄΄ 100αρα και κέρδισε (100-78) τον Ολυμπιακό έπειτα από 11 χρόνια.Ο Άρης είχε κερδίσει 101-91 και τον Παναθηναϊκό πριν από λίγες ημέρες.

Οι κιτρινόμαυροι δεν σήκωσαν ούτε για ένα λεπτό το πόδι από το γκάζι . Από το πρώτο δευτερόλεπτο έδειξαν ότι η βραδυά τους ανήκει και δικαίως έφυγαν με την νίκη στο τσεπάκι . Ο Ολυμπιακός έδειχνε κουρασμένος και ανήμπορος να ακολουθήσει και κυρίως να πρωταγωνιστήσει .Μόνο ο Εβάν Φουρνιέ ο οποίος έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι διεσώθη από το ναυάγιο.Αξίζει να σημειωθεί ότι στο 35ο λεπτό ο Άρης είχε 20 ασίστ και 9 λάθη και ο Ολυμπιακός 9 ασίστ για 17 λάθη.