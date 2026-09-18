Βίντεο: Κωνσταντέλιας παρηγορεί… Καρέτσα

Γιάννης Κωνσταντέλιας και Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσαν ξεχωριστό χρώμα κατά τη διάρκεια της επίσημης φωτογράφισης της Ντόρτμουντ.Oι δύο Έλληνες παίκτες αποτελούν ήδη από τους πιο αγαπημένους των οπαδών των Βεστφαλών.

Ο Κωνσταντέλιας με μπότα στο πόδι από το πρόσφατο χειρουργείο που έκανε στο γόνατο πήρε αγκαλιά τον Καρέτσα στα backstage της φωτογράφησης. Με το βλέμμα του Καρέτσα να είναι στενοχωρημένο αλλά τον Κωνσταντέλια να χαμογελά.

Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην χειρουργική επέμβαση πριν από περίπου μια εβδομάδα και η επιστροφή του αναμένεται όπως αναφέρουν στη Γερμανία Φεβρουάριο ή Μάρτιο.