Ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο

Πανηγυρική νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, που επικράτησε με 2-0, στο Παγκρήτιο, ξεκινώντας με τον καλύτερο τρόπο την πορεία του στη League Phase του Europa League.

Η νίκη του ΟΦΗ, δεν πέρασε απαρατήρητη από την UEFA, όπου ανέδειξε τη μεγάλη νίκη των Κρητικών μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Europa League.

Τα δυο γκολ, του Αϊτόρ στο 30ό λεπτό, και του Κανελλόπουλου στο 84, σφράγισαν μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές νίκες στην ιστορία του Κρητικού συλλόγου.