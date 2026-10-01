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UEFA Nations League: Ο Ιωαννίδης έκανε το 1-0

"Πανζουρλισμός" στην Τούμπα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
01/10/2026 22:28
UEFA Nations League: Ο Ιωαννίδης έκανε το 1-0
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Με το “Ελλαδάρα ομαδάρα” να ηχεί σε όλη την Τούμπα, έφυγε ο Ιωαννίδης σε μία μεγαλη ευκαιρία και έστειλε ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα των Ολλανδών στο 23ο λεπτό.

Η Εθνική Ελλάδας  με άμυνα για σεμινάριο  δεν πτοήθηκε με από την αναγκαστική αλλαγή του Χρήστου Τζόλη . Ανασυντάχθηκε και με μια φανταστική κίνηση και συνεργασία Μασούρα – Ιωαννίδη ο φορ της Εθνικής μας έστειλε την μπάλα  στο πλαι της εστίας  του Ολαανδού γκολκίπερ .

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