UEFA Nations League: Ο Ιωαννίδης έκανε το 1-0

Με το “Ελλαδάρα ομαδάρα” να ηχεί σε όλη την Τούμπα, έφυγε ο Ιωαννίδης σε μία μεγαλη ευκαιρία και έστειλε ανενόχλητος την μπάλα στα δίχτυα των Ολλανδών στο 23ο λεπτό.

Η Εθνική Ελλάδας με άμυνα για σεμινάριο δεν πτοήθηκε με από την αναγκαστική αλλαγή του Χρήστου Τζόλη . Ανασυντάχθηκε και με μια φανταστική κίνηση και συνεργασία Μασούρα – Ιωαννίδη ο φορ της Εθνικής μας έστειλε την μπάλα στο πλαι της εστίας του Ολαανδού γκολκίπερ .