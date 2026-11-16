Nations League: Η Αγγλία «άλωσε» τη Μαδρίτη με 3-2

Η Αγγλία νίκησε με 3-2 την Ισπανία στο «Metropolitano» της Μαδρίτης, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 43 αγώνων της «ρόχα».

Την ίδια ώρα, το Βέλγιο “συνέτριψε” την Ιταλία με 4-1 στις Βρυξέλλες, ενώ η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Τουρκίας και εξασφάλισε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A. Νίκη και για την Κροατία, με τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ απέναντι στην Τσεχία.

Στη Μαδρίτη, η ομάδα του Τόμας Τούχελ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση για περίπου μία ώρα και έφτασε να προηγείται με 3-0. Ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 45’, ενώ ο Κόνσα στο 53’ και ο Γουάιτ στο 57’ έδωσαν σημαντικό προβάδισμα στους Άγγλους.

Ωστόσο, η αποβολή του Άντερσον στο 63’, έπειτα από πέναλτι στο οποίο υπέπεσε, άλλαξε τις ισορροπίες. Ο Ογιαρθάμπαλ μείωσε από την άσπρη βούλα, ενώ ο Νίκο Γουίλιαμς έκανε το 2-3 στο 75’, έπειτα από ασίστ του Γιαμάλ. Η Ισπανία πίεσε μέχρι το τέλος, αλλά ο Τράφορντ πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση στο 89’ σε προσπάθεια του Ογιαρθάμπαλ. Η Αγγλία κράτησε το προβάδισμα και την πρώτη θέση στον 3ο όμιλο.

Στις Βρυξέλλες, το Βέλγιο πέτυχε μεγάλη ανατροπή απέναντι στην Ιταλία, επικρατώντας με 4-1 στο «King Baudouin Stadium». Η «σκουάντρα ατζούρα» προηγήθηκε στο 11’ με τον Πίο Εσπόζιτο, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα. Ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15’, ο Ενγκόι έκανε το 2-1 στο 22’ και ο Ντοκού ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1 μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Μορέιρα στο 81’. Η ήττα έφερε την Ιταλία στην τρίτη θέση και εκτός διεκδίκησης του τροπαίου στην τελική φάση.

Στο Μπορντό, η Γαλλία επικράτησε με 2-1 της Τουρκίας, έχοντας τον Κιλιάν Εμπαπέ στη σύνθεσή της. Το αυτογκόλ του Τοπσού στο 49’ έδωσε το προβάδισμα στους Γάλλους, ενώ ο Κρουπί πέτυχε στο 80’ το πρώτο του γκολ με τους «τρικολόρ». Ο Μπαρντακτσί διαμόρφωσε το τελικό 2-1 στο 90’. Έτσι, η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν κατέκτησε την πρώτη θέση στον 1ο όμιλο της League A και εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Τέλος, στην Όσιγιεκ, η Κροατία νίκησε την Τσεχία με 2-1. Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 2’, αλλά ο Χλόζεκ ισοφάρισε στο 84’. Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, ο οποίος σκόραρε στο 87’ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.