Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Μοντέρο μετά την ήττα από τον Άρη

Ο Γιαν Μοντέρο δεν μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, καθώς θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες μετά την επέμβαση στον μηνίσκο.

Ο Δομινικανός γκαρντ παρακολούθησε από απόσταση την ήττα των «ερυθρόλευκων» από τον Άρη με 100-78 και εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται στο παρκέ μαζί με τους συμπαίκτες του.

Ο άσσος του Ολυμπιακού επέλεξε να στείλει το δικό του μήνυμα μέσω των social media, περιγράφοντας πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο να βλέπει την ομάδα του να αγωνίζεται χωρίς να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Η απόυσία του έρχεται σε μια περίοδο με σημαντικές αγωνιστικές προκλήσεις για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Μοντέρο δεν έκρυψε τη στενοχώρια του, τονίζοντας ότι δεν περίμενε πως θα ήταν τόσο απογοητευτικό να παρακολουθεί την προσπάθεια της ομάδας του χωρίς να μπορεί να συμμετέχει σε αυτή.

Παρά την απογοήτευσή του, ο Δομινικανός γκαρντ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επιστροφή του. Στο μήνυμά του ξεκαθάρισε ότι θα είναι καλά, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο φινάλε της σεζόν.