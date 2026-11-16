Μάριο Χεζόνια: «Έχει προσαρμοστεί εξαιρετικά στο NBA»

Ο Κένι Άτκινσον μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μάριο Χεζόνια, τονίζοντας την εξαιρετική προσαρμογή του στους Καβαλίερς και τη σημαντική προσφορά του στα ριμπάουντ.

Ο Κροάτης φόργουορντ έχει πλέον εγγυημένο συμβόλαιο με την ομάδα του NBA, με τον προπονητή του να αναφέρεται στις αλλαγές που χρειάστηκε να κάνει στο παιχνίδι του.

Ο προπονητής των Καβαλίερς υπογράμμισε ότι αυτή η αλλαγή δεν ήταν εύκολη, αφού ο Χεζόνια έπρεπε να συνηθίσει να μην αποτελεί πλέον την πρώτη επιθετική επιλογή της ομάδας του. Ωστόσο, εκτίμησε ότι ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στη νέα πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεισφορά του Κροάτη στα ριμπάουντ. Όπως είπε, ο παίκτης έχει δυναμώσει σωματικά και μπορεί πλέον να διεκδικεί και να μαζεύει ακόμη και 10 ριμπάουντ σε έναν αγώνα. Μάλιστα, χαρακτήρισε αυτή την ικανότητα ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα.

Η διεθνής εμπειρία και η προπονητική φιλοσοφία

Ο Άτκινσον αναφέρθηκε, επίσης, στη δική του προπονητική διαδρομή και στον τρόπο με τον οποίο τον έχει επηρεάσει η συνεργασία του με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες.

Όπως ανέφερε, η εμπειρία του δίπλα σε Γάλλους, Σέρβους, Καναδούς και Έλληνες προπονητές τού έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσει διαφορετικές μπασκετικές φιλοσοφίες. Από καθεμία κράτησε στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της δικής του προπονητικής ταυτότητας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η εμπειρία από εθνικές ομάδες και η εργασία σε διαφορετικές χώρες μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά έναν προπονητή να εξελιχθεί. Όπως σημείωσε, το επάγγελμα έχει αλλάξει, με όλο και περισσότερους προπονητές να αποκτούν διεθνείς παραστάσεις και να διευρύνουν τις γνώσεις τους μέσα από διαφορετικά μπασκετικά περιβάλλοντα.