Ρολάν Γκαρός: Στον δεύτερο γύρο ο Στ. Τσιτσιπάς- Εγκατέλειψε ο Αλ. Μιλέρ

Χωρίς να δυσκολευθεί ιδιαίτερα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, αντιμετώπισε στον πρώτο γύρο του φημισμένου τουρνουά γκραν σλαμ τον Γάλλο, Αλεξάντρ Μιλέρ, ο οποίος εγκατέλειψε στο δεύτερο σετ, με τον Τσιτσιπά να προηγείται τη στιγμή της διακοπής με 6-2, 3-0 ύστερα από 50 λεπτά αγώνα.

Στον επόμενο γύρο ο 27χρονος πρωταθλητής, ο οποίος είναι Νο79 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού, ανάμεσα στον Ολλανδό Τάλον Χρίκσπουρ (Νο33 στον κόσμο και 29 στο κυρίως ταμπλό) και τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι (Νο104 στον κόσμο).

Ο Μιλέρ πήρε το πρώτο γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο και «έσπασε» στη συνέχεια με “love game” το σερβίς του Τσιτσιπά για το 2-0. Όμως, ο Έλληνας πρωταθλητής, αντέδρασε στη συνέχεια και κάνοντας τρεις φορές “break” πήρε τα επόμενα έξι γκέιμ και το σετ με 6-2.

Ο Τσιτσιπάς συνέχισε στον ίδιο… ρυθμό και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, καθώς «έσπασε» το σερβίς του Γάλλου και προηγήθηκε 3-0, με τον Μιλέρ να ζητάει στη συνέχεια ιατρικό τάιμ άουτ, στο οποίο δέχθηκε ιατρική φροντίδα στον δεξιό αστράγαλο και τη γάμπα, προτού εγκαταλείψει στο ξεκίνημα του τέταρτου γκέιμ, όπου ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 15-0.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ