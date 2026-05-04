Τρεις νεκροί και 38 τραυματίες σε δυστύχημα κατά την διάρκεια επίδειξης στην Κολομβία

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίσθηκαν την Κυριακή (3/5) σε μια έκθεση αυτοκινήτου στη νοτιοδυτική Κολομβία, όταν ένα monster truck έπεσε πάνω σε δεκάδες θεατές.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από δύο σε τρεις, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Χουάν Κάρλος Μουνιόθ, δήμαρχος του Ποπαγιάν Popayán, της πόλης όπου συνέβη το δυστύχημα.

Εικόνες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το όχημα, ένα SUV με υπερμεγέθεις τροχούς, γνωστό ως monster truck, να διασχίζει μια διαδρομή μετ’ εμποδίων κατά την διάρκεια μιας επίδειξης. Η οδηγός δεν μπόρεσε να φρενάρει μετά από έναν ελιγμό και ξαφνικά, το όχημά της έπεσε προς τους θεατές αφού προσέκρουσε πάνω στα μεταλλικά κιγκλιδώματα που χώριζαν το κοινό από την πίστα.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι γι΄ αυτό το δυστύχημα, που μέχρι στιγμής έχει τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς και περισσότερους από 38 τραυματίες», δήλωσε ο κ. Μουνιόθ.

Μεταξύ των νεκρών είναι ένα νεαρό κορίτσι, ενώ αρκετοί ανήλικοι τραυματίσθηκαν, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πυροσβέστες και παραϊατρικό προσωπικό, περιέθαλψαν τους τραυματίες, μερικοί από τους οποίους διεκομίσθησαν σε νοσοκομεία της πόλης, σύμφωνα με τον Οκτάβιο Γκουζμάν, κυβερνήτη του νομού Κάουκα, με πρωτεύουσα είναι την πόλη Ποπαγιάν. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διέταξε «ενδελεχή έρευνα, για να πέσει φως σε αυτό το δυστύχημα, που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ