Πέθανε ο πρώην οδηγός της F1 και Παραολυμπιονίκης, Αλεσάντρο Tzανάρντι

Ο πρώην οδηγός της F1, Αλεσάντρο Τζανάρντι, ο οποίος έχασε και τα δύο πόδια του σε ένα αγωνιστικό ατύχημα και στη συνέχεια κέρδισε χρυσά παραολυμπιακά μετάλλια, πέθανε σε ηλικία 59 ετών, ανακοίνωσε σήμερα (2/5) η οικογένειά του.

Ο Τζανάρντι, γεννημένος στην Μπολόνια, έκανε το ντεμπούτο του στην F1 το 1991 και αργότερα σημείωσε επιτυχία στο πρωτάθλημα CART στις Ηνωμένες Πολιτείες, κερδίζοντας δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα το 1997 και το 1998.

Η ζωή του πήρε μια δραματική τροπή τον Σεπτέμβριο του 2001, όταν ενεπλάκη σε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα CART στη Γερμανία, που οδήγησε στον ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών.

Ο Τζανάρντι αρνήθηκε να τερματίσει την αθλητική του καριέρα και αντ’ αυτού στράφηκε στην παρα-ποδηλασία, καθιστώντας τον έναν από τους πιο επιτυχημένους παραολυμπιακούς αθλητές της Ιταλίας.

Κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια και δύο ασημένια μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012 και του Ρίο το 2016.

«Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσάντρο Τζανάρντι, ο οποίος συνέβη ξαφνικά χθες το βράδυ, 1η Μαΐου», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

«Ο Άλεξ απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειας και των φίλων του. Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες της σε όλους όσους δείχνουν την υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή και ζητά να γίνει σεβαστή η θλίψη και η ιδιωτικότητά τους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πένθους».

Ο Τζανάρντι κατέκτησε επίσης πολλαπλούς τίτλους παγκόσμιου πρωταθλήματος στην παρα-ποδηλασία και έγινε ένας ισχυρός υποστηρικτής των αθλητών με αναπηρίες.

Η ζωή του δέχτηκε ένα ακόμη πλήγμα το 2020, όταν τραυματίστηκε σοβαρά αφού χτυπήθηκε από φορτηγό ενώ αγωνιζόταν σε φιλανθρωπικό αγώνα παρα-ποδηλασίας στην Τοσκάνη. Υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στο κεφάλι και πέρασε χρόνια υποβάλλοντας σε θεραπεία.

«Η Ιταλία χάνει έναν σπουδαίο πρωταθλητή και έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ικανό να μετατρέψει κάθε δοκιμασία της ζωής σε μάθημα θάρρους, δύναμης και αξιοπρέπειας», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι.

«Ο Άλεξ Τζανάρντι ήξερε πώς να επιστρέφει στο παιχνίδι κάθε φορά, αντιμετωπίζοντας ακόμη και τις πιο δύσκολες προκλήσεις με αποφασιστικότητα, σαφήνεια και μια δύναμη πνεύματος που ήταν πραγματικά εξαιρετική», πρόσθεσε.

Η διεθνής ομοσπονδία αυτοκινήτου τόνισε ότι το ταξίδι του Τζανάρντι «τον έκανε έναν από τους πιο αξιοθαύμαστους αγωνιζόμενους του αθλητισμού και ένα διαρκές σύμβολο θάρρους και αποφασιστικότητας».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, θυμήθηκε τον Τζανάρντι για την «εξαιρετική του δύναμη».

«Αντιμετώπισε προκλήσεις που θα σταματούσαν οποιονδήποτε, κι όμως συνέχισε να κοιτάζει μπροστά, πάντα με ένα χαμόγελο και μια πεισματική αποφασιστικότητα που μας ενέπνευσε όλους. Ενώ η απώλειά του είναι βαθιά αισθητή, η κληρονομιά του παραμένει ισχυρή», συμπλήρωσε.

Η ιταλική Ολυμπιακή επιτροπή ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις στην Ιταλία το Σαββατοκύριακο προς τιμήν του.

«Χάσαμε έναν σπουδαίο πρωταθλητή και έναν σπουδαίο άνθρωπο, ο οποίος ήταν ικανός να ανακάμψει πολλές φορές όταν αντιμετώπιζε τις δυσκολίες της ζωής», δήλωσε ο πρόεδρος της CONI, Λουτσιάνο Μπουονφίλιο.

