FIFA: O Τζ. Ινφαντίνο προς τέταρτη θητεία- Ομόφωνη στήριξη από 54 ομοσπονδίες-μέλη της CAF

Η κούρσα για την προεδρία της FIFA το 2027 μόλις ξεκίνησε. O νυν πρόεδρος της παγκόσμιος ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο, μπορεί να μην έχει ανακοινώσει επίσημα εκ νέου την υποψηφιότητά του, αλλά ήδη σήμερα (30/4) δέχθηκε μία ισχυρή υποστήριξη στο…δρόμο για μία τέταρτη θητεία.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ, οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της CAF (Αφρική) ανακοίνωσαν ομόφωνα ότι θα υποστηρίξουν την επανεκλογή του.

«Οι ομοσπονδίες-μέλη της CAF αποφάσισαν ομόφωνα να υποστηρίξουν την επανεκλογή του Τζιάνι Ινφαντίνο ως προέδρου της FIFA για τη θητεία 2027-2031», αναφέρει η επίσημη δήλωση.

Η CAF αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του συνολικού εκλογικού σώματος (περίπου 210 ψήφοι).

H διαδικασία της εκλογής προέδρου, θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 77ου συνεδρίου της FIFA τον Μάρτιο του 2027, που θα γίνει στο Ραμπάτ (Μαρόκο) και ο νέος πρόεδρος θα ανακηρυχθεί στις 18 του ίδιου μήνα.

Ο 56χρονος Ελβετός, γιος Ιταλών μεταναστών γονέων από την Καλαβρία και τη Λομβαρδία, συμπλήρωσε μια δεκαετία στο τιμόνι της FIFA στις 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που όρισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, οι υποψήφιοι πρόεδροι έχουν προθεσμία έως τις 18 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους για να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους εκ μέρους των ομοσπονδιών-μελών, και η προθεσμία για την κοινοποίηση στις ομοσπονδίες των ονομάτων των υποψηφίων που προτάθηκαν και έγιναν δεκτοί από τον οργανισμό είναι η 18η Φεβρουαρίου.

